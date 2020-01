Jole Santelli vince le regionali in Calabria: "Risultato enorme", completamente senza voce al comitato

"Un risultato enorme". Jole Santelli è completamente afona, senza un filo di voce quando commenta la sua ormai certa vittoria. Le regionali in Calabria vedono l'esponente di Forza Italia, candidata del centrodestra, travolgere i rivali, da Pippo Callipo del centrosinistra al grillino Francesco Aiello. Stando alla seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, la Santelli è al 50,9% mentre Callipo è al 31,3% e Aiello al 7,2%, scavalcato anche dal civico Carlo Tansi al 10,6 per cento.







E sul palco del comitato elettorale della Santelli, con forzisti in festa, arriva anche la sorpresa di Silvio Berlusconi, che telefona complimentandosi con la sua esponente: "Diventerà il simbolo del riscatto del Sud. Forza Calabria, Forza Italia!". Il Cavaliere però guarda anche ai riflessi nazionali: "Il M5s ha numeri impietosi che li condannano all'irrilevanza. Si apre una fase nuova in cui se la parola democrazia ha ancora un senso si dovrà cambiare governo, restituendo la parola agli italiani prima possibile".