Alessandro Sallusti incalza la Meloni a DiMartedì: "Come farete quando andrete al governo?"

"Grazie direttò". Giorgia Meloni accoglie con soddisfazione i complimenti che Alessandro Sallusti le riserva a DiMartedì per il risultato elettorale in Calabria (vittoria del centrodestra) ma anche in Emilia Romagna (ottimo risultato di Fratelli d'Italia).









Al di là dei convenevoli, però, il direttore del Giornale punzecchia la leader di FdI sui rapporti con gli alleati, Matteo Salvini da un lato e Silvio Berlusconi dall'altro: "Quando arriverete al governo uno dei problemi della coalizione sarà su un tema decisivo che è quello dell'Europa, perché le vostre posizioni non coincidevano. Sarà un po' meno anti-europeista?". Replica della Meloni: "Io non mi considero anti-europeista, facciamo parte della famiglia dei conservatori europei".