Sanremo 2020, Amadeus a La vita in diretta: "I miei portafortuna? Peperone crusco e macchinetta di mio figlio"

“Ho un piccolo cornetto rosso… ma piccolo! E’ un peperone crusco che arriva dalla Basilicata. Poi ho la macchinetta di mio figlio Josè che mi accompagna in tutte le trasmissioni, lui mi dice sempre: ‘papà devi correre veloce come questa macchinetta’, quindi la tengo sempre con me”. Amadeus, conduttore e direttore artistico del 70° Festival di Sanremo, ha svelato i suoi 'portafortuna' segreti a La Vita in Diretta, il programma di Rai1 condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Una rivelazione simpatica proprio a poche ore dall'inizio dalla tanto attesa kermesse della canzone italiana, pronta a lasciarsi alle spalle tutte le polemiche delle ultime settimane e a dar vita ad un grande spettacolo.

