L'Aria che tira come Sanremo 2020: Teresa Bellanova e Michele Emiliano, la reunion alla Al Bano e Romina

A L'Aria che tira l'influenza del Festival di Sanremo 2020 si fa sentire. In collegamento c'è Michele Emiliano, il presidente della Regione Puglia, e Myrta Merlino gli propone una pace con Teresa Bellanova in stile Al Bano e Romina. La trasmissione di La7 ha anche preparato un bel fotomontaggio, oltre che ad un bicchiere di vino rosso e ad una ciotola di taralli per suggerire di far finire tutto a "tarallucci e vino". La Bellanova aveva criticato duramente Emiliano dal palco dell'Assemblea nazionale di Italia Viva e non ha escluso una possibile discesa in campo per le prossime regionali in Puglia.

Per approfondire leggi anche: L'idea di Renzi per dare una spallata al governo

Emiliano con l'aiuto della Merlino prova a tendere una mano alla ministra dell'Agricoltura: "Questa cosa di Al Bano e Romina è molto carina, io non canto neanche malissimo, mi devo solo allenare. Teresa credo che non abbia nessun motivo personale nei miei confronti, abbiamo in comune tanti problemi da risolvere". La Merlino gli fa notare che potrebbe rischiare di non essere riconfermato governatore se il centrosinistra decidesse di correre diviso: "Noi cercheremo di non perdere in ogni caso, però - chiarisce Emiliano - credo che dovrebbero stare insieme tutti quelli che vogliono opporsi al ritorno al passato con Fitto o peggio ancora alla deriva leghista".