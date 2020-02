Coronavirus, Toni Capuozzo al viceministro Sileri: "Il passeggero asintomatico come lo individui?"

In studio da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, si parla del Coronavirus, ormai un'emergenza sanitaria. Ospite il giornalista Toni Capuozzo e il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri: "Il passeggero asintomatico come fai ad individuarlo?", chiede Capuozzo. A quel punto Sileri si scalda e risponde: "Attenzione, il paziente che torna da Wuhan un mese fa e si fa l'influenza senza sapere che in realtà ha il coronavirus, poi va in università e contagia lo studente al quale viene solo un po' di mal di gola e a sua volta si sposta e torna a Reggio Calabria da dove viene. Come si fa a risalire a lui? Impossibile".