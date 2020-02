Coronavirus, Franco Bechis contro Giuseppe Conte. Una prima pagina durissima: "Si vanta dell'Italia infetta"

Ad alzo zero contro il presunto avvocato del popolo. A prendere la mira e a sparare contro Giuseppe Conte è Franco Bechis. Lo fa su Il Tempo, il quotidiano che dirige. Lo fa con il titolo di apertura dell'edizione di lunedì 24 febbraio, titolo che accompagna il suo commento. Titolo che parla chiarissimo: "Conte si vanta dell'Italia infetta". Occhiello: "Improvvisazione al governo". Il riferimento, ovviamente, è alle sconcertanti parole del premier, che si è detto "sorpreso" dal botto di contagi da coronavirus che si è verificato in Italia nel corso del weekend. Ma non solo. Conte ha infatti affermato: "Siamo nell'ambito dei paesi occidentali che ha adottato le misure più garantiste, più efficaci e di massima sicurezza". Insomma, come sottolinea Bechis il premier si vanta del buon lavoro compiuto. Risultato? L'Italia, ora, è terza al mondo per contagi da Covid-19, le vittime nella mattinata di lunedì 24 febbraio sono salite quattro. Bechis commenta: "Io trovo incredibile che a ogni notizia negativa il nostro capo del governo. Tanti malati? È perché siamo stati più bravi degli altri nello scoprire i casi per altro in gran parte nel giro di una giornata", sottolinea il direttore. E chi ha orecchie per intendere, intenda.