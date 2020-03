Coronavirus, Aldo Cazzullo a Tagadà: "Giuseppe Conte è lì per caso, governo inadeguato"

03 marzo 2020 a

a

a

Aldo Cazzullo, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, rifila una bordata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al governo Pd-Movimento 5 stelle per come è stata gestita l'emergenza sanitaria del coronavirus. "Il premier Conte è lì per caso", attacca il giornalista del Corriere della Sera in diretta, e il governo, la sua squadra, che definisce senza mezzi termini "palesamente inadeguata". Cazzullo ne ha per tutti, anche per Attilio Fontana, il governatore della Regione Lombardia che si è mostrato in video con la mascherina e si è messo in quarantena dopo il caso della dipendente contagiata al Pirellone.