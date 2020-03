Suor Germana è morta all'età di 81 anni, addio alla "cuoca di Dio"

09 marzo 2020 a

E' stata autrice di oltre tremila ricette ed era stata soprannominata "cuoca di Dio". Suor Germana, nota anche in tv, oltre che per il suo best seller "Quando cucinano gli angeli" (Edizioni Piemme, 1983), si è spenta all'età di 81 anni. A dare l'annuncio delle morte di Martina Consolaro, così all'anagrafe, i fratelli Sante, Ettore, Bertilla e Giuseppe. Secondo quanto riferisce Adnkronos, Suor Germana è deceduta sabato 7 marzo sabato scorso nella casa di riposo San Gaetano dell'Opera Don Guanella a Caidate, frazione del comune di Sumirago (Varese). La salma verrà tumulata oggi pomeriggio 9 marzo, alle ore 14,30, nel cimitero di Caronno Varesino (Varese) dove si terrà la cerimonia funebre "riservata ai soli familiari più stretti".