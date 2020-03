Coronavirus, l'emergenza colpisce anche Claudia Lai, moglie di Nainggolan: "Non trovo farmaci per il tumore"

09 marzo 2020 a

a

a

L'emergenza coronavirus colpisce tutti, anche Claudia Lai. La 37enne moglie di Radja Nainggolan, star del Cagliari ex Roma e Inter, sta combattendo una dura battaglia contro il tumore che l'ha colpita da qualche mese e per cui il centrocampista belga ha scelto di tornare in Sardegna. Poche ore fa ha annunciato via Instagram di non riuscire a trovare "farmaci importanti per le cure".

Il Coni scende in campo sul coronavirus: "Stop a tutto lo sport, ma serve il decreto del Governo"

"Grande solidarietà a tutti i medici e a tutti gli operatori di area oncologica che, al fianco di tutti gli operatori sanitari, stanno affrontando o si preparano ad affrontare l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus”, scrive la signora Nainggolan. "Il momento è difficile per noi pazienti oncologici e non solo. A oggi mi ritrovo a non trovare farmaci importanti per le mie cure e come me chissà quante persone si trovano nella medesima situazione. È inevitabile contrarre qualsiasi tipo di malattia poiché abbiamo difese immunitarie pari a zero. A me me pare de sogna…”.