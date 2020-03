Enrico Mentana, maratona coronavirus, Lilli Gruber e Otto e mezzo sfrattati in diretta senza preavviso

09 marzo 2020 a

Il coronavirus val bene una maratona per Enrico Mentana. Clamoroso a La7: il direttore annuncia al Tg delle 20 che il premier Giuseppe Conte a breve ("Tra mezz'ora") interverrà in conferenza stampa per presentare il nuovo decreto d'emergenza che dovrebbe estendere la zona rossa a tutta Italia.

Mentana lo dà per certo e si scatena il caos, soprattutto su Twitter. Poi la decisione d'imperio: avanti con la diretta del TgLa7, fino a che Conte non avrà parlato. Ma il premier ritarda, e così Mentana è costretto a parlare ininterrottamente, a braccio, e senza aggiornamenti reali. Un tour de force impressionante, che lascia però sul campo una vittima illustre: Lilli Gruber, che si è vista spodestare senza preavviso. Il suo Otto e mezzo non va in onda: ubi Mentana, Lilli cessat...