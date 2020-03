Chef Rubio insulta Alfonso Bonafede: "Fai schifo all'umanità"

11 marzo 2020 a

Quando la rivolta nelle carceri era esplosa a causa del coronavirus, lunedì, di fatto Alfonso Bonafede aveva di fatto minimizzato, attirando una pioggia di critiche. Poi il ministro della Giustizia grillino ha parzialmente corretto il tiro e ha usato termini chiari per definire cosa è accaduto: "Fuori dalla legalità, e addirittura, nella violanza non si può parlare di protesta. Sid eve parlare semplicemente di atti criminali". Bene, ottimo, pacifico, corretto. Tutti d'accordo? Non proprio. Perché ovviamente spunta un tizio come Chef Rubio, odiatore seriale, uno che non dice mai una cosa e giusta e che quasi sempre, anzi sempre, si produce in sparate grottesche. E lo fa anche in questo caso, con un commento vergognoso. Su Twitter, infatti, Chef Rubio riprende le parole di Bonafede e le commenta con un irriferibile "fai schifo all'umanità". Insomma, Bonafede insultato dopo una delle poche cose ineccepibili mai dette.