Coronavirus, contagiato il giornalista Renato Coen. Chiusa la redazione milanese di Sky

12 marzo 2020 a

a

a

Dopo il caso di Nicola Porro, un altro giornalista risulta contagiato dal coronavirus. Si tratta di Renato Coen di Sky. Per questo ieri 11 marzo è stata chiusa la sede di Santa Giulia a Milano di SkyTg24 e di Sky Sport. Tutta la redazione è stata messa in quarantena, rivela il Giornale, e il secondo e il terzo piano dell' edificio milanese sono stati svuotati. Il tg continua ad andare in onda dalla sede romana. Il direttore, Giuseppe De Bellis, che coordina la squadra in smart working, spiega che Coen, responsabile della redazione esteri, "si trova in buono stato di salute e il telegiornale prosegue il suo impegno nel continuare ad informare puntualmente gli italiani in questa grave emergenza. Sin dall' inizio di questa crisi sanitaria siamo in prima linea, con collegamenti, storie, racconti, approfondimenti, documentando soprattutto lo sforzo dei medici che si stanno battendo per garantire le cure e la salute pubblica e di questo ringrazio vivamente tutti i colleghi e i tecnici".