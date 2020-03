Massimo Giletti a L'aria che tira: "Coronavirus? Troppo reddito di cittadinanza, investire davvero nella sanità"

12 marzo 2020 a

Tra gli ospiti in studio a L’aria che tira c’è anche Massimo Giletti. L'argomento è ovviamente l’emergenza coronavirus che ha investito in primis l’Italia e ora si sta allargando all'Europa e al mondo intero. Innanzitutto il conduttore di Non è l’arena ci tiene a fare una precisazione sul panico scaturito in seguito alla dichiarazione di pandemia globale da parte dell'Oms: “Non bisogna caricare troppo questo termine, pandemia vuol dire semplicemente che è il virus è presente in tutti i Paesi, poi in che proporzioni lo vedremo”. Ma in casa di Myrta Merlino Giletti se la prende soprattutto con i politici che “hanno tagliato fondi alla sanità. E non dimentichiamoci dei No Vax, anche tra i banchi del Parlamento”. Per il giornalista di La7 c’è stato “troppo reddito di cittadinanza” quando invece era necessario “investire davvero nella sanità”.