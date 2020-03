Roberto Burioni contro la Gismondo. Influenza e coronavirus, confronto dei morti: "Ecco i veri numeri"

13 marzo 2020 a

Sul coronvirus è ancora polemica a distanza tra Roberto Burioni e Maria Rita Gismondo, che dirige Microbiologia clinica, virologia e bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano. La virologa, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4, ha ricordato che solo l'anno scorso in Italia si sono registrati "8.000 decessi per influenza". Un tentativo, dunque, di far rientrare l'emergenza dopo l'ultimo bollettino che ha portato i morti da coronavirus (o con, come sostiene la Gismondo) a 1.016 di fatto in tre sole settimane.



"Ecco i numeri VERI dell'influenza", ribatte Burioni su Twitter. Nel 2018/19, l'anno peggiore, si parla di 607 guariti da casi gravi e 205 vittime. Un bilancio, dunque, contenuto, anche se molti fanno notare al professore come lo schema si possa applicare anche alla "banale" influenza stagionale, scorporando dal computo i morti le cui condizioni erano già gravemente compromesse e su cui si è innestata la componente aggiuntiva dell'influenza. Una guerra di numeri che sicuramente alimenta il confronto tra scienziati, ma lascia interdetti i pazienti (e i telespettatori).