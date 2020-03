Cesare Prandelli sul coronavirus: "Tanti miei familiari positivi, ho perso anche degli amici"

14 marzo 2020 a

L'emergenza Coronavirus colpisce l’Italia e il calcio di casa nostra. A parlare della sua esperienza con il Covid-19 è l'ex Commissario Tecnico dell’Italia Cesare Prandelli ai microfoni di Lady Radio: “In questo momento non si può essere saggi, bisogna solamente accettare la realtà. Ho perso degli amici, tifosissimi della Fiorentina. È una cosa drammatica soprattutto per i familiari che non hanno potuto nemmeno stare vicino ai cari. Bisogna stare in casa, solo così possiamo aiutare le persone".

L'ex tecnico della Fiorentina parla anche della sua famiglia: "Ho parenti in quarantena, sono positivi ma sono a casa. I sacrifici gli stanno facendo chi sta in ospedale, i medici e gli infermieri. Forse abbiamo posticipato tutto di una settimana, troppo tardi. Sono uno sportivo ma penso a chi soffre e a chi è contagiato. Tutti dobbiamo fermarsi e fare un passo indietro. Dobbiamo acquistare una dimensione umana”.