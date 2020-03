David Parenzo crede di essere Mara Venier: "Appuntamento alle 15", una minaccia?

15 marzo 2020 a

Fermi tutti: ecco cosa potreste tranquillamente non fare oggi, domenica 15 marzo, alle ore 15 di una domenica di segregazione causa-coronavirus. L'annuncio è firmato da David Parenzo, su Twitter, dove cinguetta in modo oltremodo pomposo: "+++Esclusiva+++". Di che si tratta? Presto detto: "Alle 15 - riprende il nostro affezionatissimo Topo Gigio - in diretta dalla mia pagina Facebook (se sarò in grado) parte Casa Parenzo!". E ancora, Parenzo spiega che si tratta della "resilienza ebraica al coronavirus con Natania Zevi (la moglie, ndr) e il sottoscritto". Il co-co-conduttore de La Zanzara, gran paraguru, sottolinea poi che la "nuova iniziativa editoriale non va in controprogrammazione con La7". Anche se, a La7, si suppone non saranno troppo preoccupati. Buona visione, per chi avrà l'ardore di collegarsi alla pagina Facebook di Parenzo (ammesso e non concesso, come detto dal diretto interessato, che ce la faccia a imbastire la diretta. Improbabile)..