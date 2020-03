David Parenzo, scivolone su Rosy Bindi. E Antonio Maria Rinaldi: "Sei pure rinc***"

17 marzo 2020 a

Già, David Parenzo in quarantena ha ancor meno da fare rispetto al solito. Un po' come tutti hanno un po' meno da fare (o quasi). E quindi, il nostro affezionatissimo Topo Gigio si scatena contro i suoi bersagli prediletti, tra i quali ecco il professor Antonio Maria Rinaldi, l'europarlamentare leghista. Su Twitter, Parenzo attacca col solito pippone: "Quindi lo vedi pure tu, genio che non sei altro, che il problema non è l'Europa il governo italiano bensì la crisi da coronavirus!", tuona commentando un cinguettio di Rinaldi che dava conto del crollo di Wall Street. Il professore, dunque, risponde con ironia: "È più bello che intelligente". Ed eccoci al disastro di Parenzo, che conferma in modo lampante quanto appena detto da Rinaldi: "Copione - risponde Topo Gigio -. Battuta di Sgarbi di qualche anno fa contro Rosy Bindi. Cerca di essere più originale... ti paghiamo parecchio ogni mese". Peccato che come tutti ricordano, eccezion fatta per Parenzo, la battuta - pronunciata a Porta a Porta - fu di Silvio Berlusconi. E Rinaldi ovviamente rinfresca la memoria a David, riproponendogli il video con tanto di commento, doveroso: "Lo vedi che sei pure rincoglionito?". Game, set, match.