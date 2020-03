Diego Fusaro, coronavirus: "Ha smascherato le ricette neo-liberiste. Scegliere tra socialismo e barbarie"

17 marzo 2020 a

Come legare filosofia, economia e coronavirus? Ci pensa Diego Fusaro, filosofo appunto, in collegamento a Coffee Break, il programma del mattino in onda su La7. "È bastato un minuscolo virus per smascherare le ricette neo-liberiste", premette scagliandosi contro il modello di riferimento del mondo Occidentale. Modello insomma messo in discussione. Dunque aggiunge che è vi è una "alternativa urgente tra socialismo e barbarie", e Fusaro ovviamente si schiera a favore del primo. Dunque, insiste sul ruolo dello Stato nella ricerca scientifica e nella sanità, ruolo che sarebbe sottovalutato, come dimostrerebbe l'emergenza Covid-19: "Occorre potenziare le strutture pubbliche, ambito ineludibile per la tutela dei cittadini", conclude Diego Fusaro.