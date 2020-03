Coronavirus, Pregliasco a Otto e mezzo: "Perché questa è la settimana decisiva, cosa dobbiamo aspettarci"

17 marzo 2020 a

a

a

"Questa è una settimana cruciale". Il virologo Francesco Pregliasco, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo, conferma: nei prossimi giorni si decide la battaglia contro il coronavirus. "Qui vedremo l'effetto della riduzione concreta del numero dei casi, il tempo di incubazione medio è di 5 giorni, dovremo vedere un andamento di riduzione. La mia è una speranza, ma anche un'oggettiva possibilità, come accaduto a Wuhan con misure così stringenti".