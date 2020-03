Fabio Fazio risponde a Papa Francesco: "Dovrò cercare di meritarmi questo onore"

18 marzo 2020 a

Fabio Fazio toccato per le parole di Papa Francesco. Il Pontefice, in un'intervista a Repubblica, ha citato ed elogiato il conduttore di Che tempo che fa su Rai 2, affermando di condividerne il pensiero. Entrambi infatti reputano che in un momento così delicato "i nostri comportamenti ricadono sugli altri". Una dichiarazione che ha fatto gongolare Fazio: "Sono travolto dall’emozione. Dovrò cercare di meritarmi questo onore e questa responsabilità", ha subito commentato la citazione sul suo profilo Twitter per poi aggiungere: "Al di là delle parole che mi riguardano, Papa Francesco ha invitato tutti noi a non sprecare questo tempo difficile ma ad adoperarlo per guardare in noi stessi e rinnovarci".

Il Papa ha infatti ripreso le parole del conduttore sulle responsabilità di chi non paga le tasse. "'È diventato evidente che chi non paga le tasse - scriveva Fazio giorni prima sul quotidiano di Verdelli - non commette solo un reato ma un delitto: se mancano posti letto e respiratori è anche colpa sua".