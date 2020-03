Ilaria Capua a Otto e mezzo: "Coronavirus epocale, si è diffuso in un modo non previsto dalla natura"

20 marzo 2020 a

a

a

"Un fenomeno epocale". Così la virologa Ilaria Capua, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo, definisce il coronavirus, "paragonabile alla peste bovina che nell'uomo diventò morbillo. Io spero - aggiunge - diventerà un virus del raffreddore. Questo virus è stato portato dalla giungla nelle megalopoli e attraverso gli aerei si è diffuso in un modo non previsto dalla natura".

”Non si sa quanti sono”: Ilaria Capua, sugli infetti il vero interrogativo sull'Italia. Perché trema tutto il mondo

Molti si aggrappano al vaccino, ma la scienziata smorza gli entusiasmi. Non è solo una questione di tempistiche, potrebbe non servire a molto: "In Italia ci si vaccina poco contro l'influenza, si vaccinerà per un virus che ha una stragrande maggioranza di asintomatici?",