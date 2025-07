Alcaraz e "il triangolo": voci molto maliziose a Wimbledon

La regina, in questo senso, è Emma Raducanu : origini romene ma beniamina di casa, è la numero 40 del ranking mondiale e si è arresa al terzo turno alle bordate di Aryna Sabalenka , altra "bellona" del circuito. Carlos Alcaraz invece è il numero 2 che all'All England club aspira al terzo titolo consecutivo. I due 22enni giocheranno il doppio misto insieme agli Us Open , dove lei nel 2021 conquistò il titolo in singolare, e tanto è bastato per trasformarli nei protagonisti del tam tam sentimentale che li vuole già coppia anche nel privato. Loro non confermano, anzi (" Siamo amici , ma sono contenta di intrattenere tanta gente sul web", ha smentito lei) ma il pettegolezzo impazza. Galeotto è stato il Queen's con lei in tribuna, insieme a tutta la famiglia, ad applaudire Carlitos. E il flirt starebbe proseguendo a Wimbledon, con lei ancora a fare il tifo per lo spagnolo nel suo match contro Rublev e l' allenamento condiviso come i servizi fotografici per lo sponsor di cui sono testimonial. E' sufficiente? Non abbastanza se il solito seminatore di zizzania Nick Kyrgios (basta ricordare i suoi post velenosi su Sinner e la ex di entrambi Anna Kalinskaya ) ha sentito il bisogno di parlare di " triangolo amoroso a Wimbledon".

A Wimbledon non tengono solo banco le sfide dei quarti, le sorprese (tra tutte, l'azzurro Cobolli ) o i drammi sportivi, da quello del povero Dimitrov , costretto al ritiro quando conduceva 2 set a 0 contro il numero 1 al mondo Sinner , ma pure il problema al gomito accusato da Jannik che potrebbe negargli la sfida di domani contro Shelton , come una beffarda nemesi dopo il colpo di fortuna avuto contro il bulgaro. No, sull'erba inglese oltre alla pallina corre velocissimo anche il gossip.

Più di Romeo Bechkam, il figlio di David al centro del gossip di Wimbledon 2024 per via della sua presenza fissa in tribuna per le partite di Raducanu e per via dei cuoricini che i due si scambiavano sui social, l'indiziato numero uno è Jack Draper , il campione britannico (sconfitto a sorpresa da Marin Cilic ) che in passato è stato fidanzato proprio con Raducanu. Tra i due pero' ora ci sarebbe soltanto una profonda amicizia, nutrita da parole al miele da parte di lui ("Lei c'è sempre stata per me. Io ci sono sempre stato per lei. E' estremamente frizzante, molto gentile, premurosa, sempre sorridente, intelligente. Una ragazza davvero brava") che esclude anche le gelosie tennistiche: per niente turbato dal fatto che per il misto agli Us Open anziché optare per una coppia tutta britannica la sua ex abbia ceduto alle lusinghe di Alcaraz, Draper ha così commentato: "Non la biasimo affatto per questo. Penso che si divertirà molto a giocare con Carlos. Lui è ovviamente il miglior giocatore del mondo probabilmente in questo momento, insieme a Sinner. Bravo anche in doppio".

Draper si consolerà giocando con la cinese Qinwen Zheng. Sinner giocherà invece il misto americano con Emma Navarro, ma il gossip ancora non è partito forse perché una terza protagonista sarebbe superflua: a Wimbledon già si parla fin troppo del nuovo presunto flirt del numero uno e del gelo polare tra il numero uno del mondo e la ex Kalinskaja che evidentemente non si sono lasciati bene come Raducanu e Draper: sono stati immortalati in un incontro-scontro casuale nei vialetti dell'All England club mentre camminavano in direzioni opposte, lei con la testa tuffata sul suo smartphone, lui che guardava dritto davanti a sé per evitare di intercettare lo sguardo della russa. Neanche un saluto o un accenno di sorriso dopo il bacio in pubblico e in mondovisione seguito alla conquista del titolo agli Us Open dello scorso anno.

Forse il cuore di Sinner è già collocato altrove se è vero che a Wimbledon si aggirerebbe Laila Hasanovic la modella danese ex di Mick Schumacher con cui era stato visto a Copenaghen dopo gli Internazionali d'Italia, dove era andato, ufficialmente, per uno spot pubblicitario. La bella Laila all'All England club è ufficialmente con le colleghe Therese Hellstrom, fondatrice della La Mode Agency, e Victoria Garber per un servizio fotografico, come testimonia il suo account Instagram, ma non e' escluso che il motivo sia anche un altro. Non a caso era anche al Roland Garros. Di Lara Leito l'altra modella (russa) con cui Jannik era stato paparazzato a Montecarlo si sono invece perse le tracce.