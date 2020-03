Coronavirus, Mario da Bergamo: "Politici vergogna, prima l'aperitivo poi correte a fare il tampone"

22 marzo 2020 a

a

a

Bergamo si sfoga contro il governo e i politici che hanno sottovalutato, o peggio nascosto il rischio di epidemia da coronavirus. Il video virale di un semplice cittadino, Mario Sancinelli, sta spopolando sui social e su Youtube e riassume al meglio la città che sta pagando il più alto tributo di sangue.



"Ricordatevi - ammonisce -, ricordatevi di cosa hanno fatto, di come si sono comportati". "Voi saprete certo che le cose vanno male – dice rivolgendosi al presidente Mattarella e al premier Conte – perché i governanti da gennaio sapevano che l’epidemia sarebbe arrivata. Ma non si sono preparati, non hanno fatto scorta di camici e mascherine", Poi l'affondo a Nicola Zingaretti, uno dei politici "che hanno fatto gli aperitivi sui Navigli e poi sono corsi a fare il tampone al primo segnale di difficoltà, mentre lo stesso tampone a Seriate e a Bergamo non è stato possibile farlo ai sanitari e a tante delle persone che sono morte". "Prima o poi - conclude - - tutto questo finirà e bisognerà fare i conti con chi ha dato qualcosa a questo paese".