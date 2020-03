Greta Thunberg, gaffe per la giovane ambientalista: nello scatto spunta una bottiglia di plastica

23 marzo 2020 a

Scivolone per Greta Thunberg. Tutta colpa di una foto. L'ambientalista svedese è infatti stata presa di mira sui social per aver pubblicato uno scatto. Fin qui nulla di strano se non fosse che la giovane alle sue spalle aveva niente di meno di una bottiglia di plastica. La stessa plastica contro cui strenuamente si batte. Lo scatto pubblicato su Instagram risale a gennaio e ritrae la sedicenne mentre mangia in treno.

“La tipica ambientalista nord europea mangia cibo fuori stagione e usa plastica. Sei solo un altro giocattolo di una grande e ipocrita macchina lava-cervelli” ha scritto un utente. Un'accusa che Greta ha sempre respinto: “Dietro di me non c'è nessun altro oltre me. A volte collaboro con delle associazioni ma sono assolutamente indipendente e rappresento solo me stessa. Tutto quello che faccio lo faccio gratuitamente”.