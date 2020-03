Greta Thunberg, l'annuncio pubblico: "Penso di avere il coronavirus, ho gli stessi sintomi, ora sono in isolamento"

24 marzo 2020 a

a

a

Greta Thunberg sospetta di avere il coronavirus. Ad annunciarlo è la stessa ambientalista: "Nelle ultime due settimane sono rimasta a casa. Da quando sono tornata dal mio viaggio in Europa centrale mi sono isolata (in un appartamento preso in prestito lontano da mia madre e mia sorella)... Circa dieci giorni fa ho iniziato a sentire alcuni sintomi, esattamente nello stesso momento di mio padre, che ha viaggiato con me da Bruxelles. Mi sentivo stanca, avevo brividi, mal di gola e tosse... Mio padre ha avuto gli stessi sintomi, ma molto più intensi e con la febbre" scrive Greta sul suo profilo Instagram.

"Io, pioniere del coronavirus". Clamoroso Flavio Briatore: "Sapete cosa mi è successo a dicembre?", precedente inquietante

Poi il messaggio ai giovani come lei: "Non mi sentivo male e non sospettavo di nulla, questo è ciò che rende pericoloso il virus". E ancora: "Molti (specialmente i giovani) potrebbero non notare alcun sintomo o sintomi molto lievi. Quindi in tanti non sanno di avere il virus e possono trasmetterlo alle persone a rischio", conclude invitando tutti ad ascoltare gli esperti.