Dritto e Rovescio, Alessandro Meluzzi contro Giuseppe Conte: "Meditare, migliorare, fare yoga? Solo cazz***"

27 marzo 2020 a

a

a

Un intervento scomodo, netto, controcorrente, quello di Alessandro Meluzzi a Dritto e Rovescio, Nel programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4 giovedì 26 marzo, infatti, Meluzzi prima attacca i "teorici della quarantena", dunque si interroga sulle ragioni per le quali la messa è vietata mentre, al contrario, i supermercati sono aperti. "Mi guarderò bene dal dirvi le solite sciocchezze, ovvero che bisogna fare yoga, meditazione, ascoltare musica. Queste sono cazz***", premette Meluzzi (e il riferimento sembra tutto per Giuseppe Conte e le strampalate teorie sul miglioramento di se stessi esposte nel corso della sua ultima conferenza stampa). Dunque, Meluzzi riprende: "È importante che ognuno possa vivere nella vita e nella morte secondo la sua legge. E se la mia legge è quella di essere un innamorato di Cristo, mi dico che se una famiglia è privata della possibilità di andare a messa, è stata fatta una cosa gravissima. C'è la gente in coda davanti ai supermercati: se la gente va al supermercato, per quale principio non può andare a prendersi l'eucarestia?", conclude Alessandro Meluzzi.