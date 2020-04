Coronavirus, sito Inps in tilt. Salvini: "Intervenire o finisce male..."

01 aprile 2020 a

Botta e risposta tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini al vertice a palazzo Chigi sull'emergenza coronavirus. Oggetto un post su Twitter del leader della Lega sul sito Inps in tilt, in seguito al boom di richieste delle indennità da 600 euro spettanti ai lavoratori autonomi come bonus di marzo per i mancati guadagni dovuti all’epidemia coronavirus."

Altro che colpa degli hacker (magari russi), questi sono solo degli INCAPACI! #INPSdown", il tweet di Salvini. "Così stai soffiando sul malcontento. i problemi sono legati ad attacchi hacker", è stata la replica del premier Conte. E infine ancora su Twitter il leader della Lega aveva risposto alle segnalazioni del down del server dell'Istituto di previdenza. "Avete ragione, l'ho appena fatto presente al governo ora in riunione a Palazzo Chigi, speriamo si muovano o finisce male".