Marco Travaglio sulla struttura contro il coronavirus alla Fiera di Milano: "Un misero ospedalino"

Toh che caso, oggi Marco Travaglio se la prende con... la Lombardia, sua ultima ossessione, che declina con attacchi a Guido Bertolaso, Attilio Fontana, Giulio Gallera, Matteo Salvini. Oggi il direttore del Fatto Quotidiano nel suo fondo critica l'ospedale aperto alla Fiera di Milano, definito "misero". "A scanso di equivoci e a prova di cretini (che il coronavirus sta preoccupantemente moltiplicando), noi siamo strafelici per il nuovo ospedale inaugurato alla Fiera di Milano - premette il direttore -. Come saranno strafelici i malati di coronavirus che fra cinque giorni, quando la struttura aprirà, vi troveranno finalmente un posto letto di terapia intensiva, fra le migliaia di lombardi che attendono invano da giorni o da settimane un ricovero o anche un solo tampone, sempreché siano nel frattempo sopravvissuti. Il numero dei fortunati vincitori è ancora incerto, ma non appare comunque esaltante: il prode assessore Gallera garantisce tra i 12 e i 24 posti. Cifra piuttosto misera da qualunque parte la si guardi", attacca Travaglio per poi passare al conteggio dei posti letto in terapia intensiva. "L'ospedalino in Fiera aggiunge appena uno 0,7-1,4 per cento", conclude.

