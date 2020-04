Elena Guarnieri a Stasera Italia al Pd Martina: "Gli italiani non hanno voglia di sentire litigare la politica"

04 aprile 2020 a

a

a

"Questa lite non giova a nessuno". Elena Guarnieri, uno dei volti più popolari e amati dell'informazione a Mediaset, interviene a Stasera Italia e ricorda a Maurizio Martina del Pd e a tutti gli esponenti del governo una semplicissima verità in tempi di emergenza coronavirus. "Gli italiani non hanno voglia di sentire litigare la politica".