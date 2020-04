Giuseppe Conte chiama la figlia del poliziotto della scorta ucciso dal coronavirus

05 aprile 2020 a

a

a

Giorgio Guastamacchia era il sostituto commissario nella scorta di Giuseppe Conte e ha perso la vita a soli 52 anni a causa del coronavirus. La figlia Giorgia ha affidato ai social un toccante messaggio in memoria del padre, nel quale ha raccontato anche di essere stata raggiunta da una telefonata di vicinanza da parte del premier. “Sono orgogliosa di averti avuto come padre. Un giorno racconterò la tua storia, la storia di un eroe, di un padre meraviglioso e d i un poliziotto esemplare”, ha scritto la ragazza che ha poi ringraziato il presidente del Consiglio “per le belle parole verso mio padre” e “per avermi chiamata stamattina facendomi le condoglianze personalmente”. Un gesto sicuramente apprezzabile in un momento terribile per l’Italia intera a causa dell’emergenza coronavirus.