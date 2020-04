Michela Murgia sfregia Franco Battiato: "Scrive solo minch***". Sollevazione vip, Parente: "Spinge alla misogina"

06 aprile 2020 a

Ora Michela Murgia se la prende anche con Franco Battiato. In un video pubblicato su YouTube, infatti, la scrittrice emblema del peggior radical-chicchismo si è spinta ad affermare quanto segue: "Battiato è considerato un autore intellettuale e invece ti vai a fare l’analisi dei suoi testi e sono delle minch*** assolute. Citazioni su citazioni e nessun significato reale. Tolti due testi, forse". Insomma, adesso alza il ditino e insulta anche un maestro come Battiato. Parole a cui, tra gli altri, ha risposto Ray Banhoff, firma di Rolling Stone. Che ha picchiato durissimo: "Basta con questo approccio letterale da marxisti anni '70. Che due cogl***". E ancora, Massimiliano Parente: "Ci sono donne che ogni giorni si impegnano per portatri alla misoginia. Tipo Michela Murgia". Questo solo per pescare due esempi dal nutrito mazzo di persone che hanno avuto qualcosa da ridire dopo l'ultima follia della penna rossa.

