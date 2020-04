Edward Luttwak a Quarta Repubblica: "I numeri veri cinesi sul virus usciranno tra 20 anni, il loro modello fa ridere"

07 aprile 2020 a

Edward Luttwak lo continua a ribadire: il coronavirus è colpa del regime cinese. Ospite a Quarta Repubblica, l'economista americano non le manda di certo a dire: "Molti italiani rispettano la dittatura cinese, se credono ai numeri dei morti cinesi, io posso vendere il Colosseo. I numeri veri cinesi usciranno tra 20 anni. I cinesi hanno causato questa tragedia, quindi il modello cinese fa ridere" ha chiosato nello studio di Nicola Porro.

Qui Luttwak ne ha anche per il nostro governo, quello presieduto da Giuseppe Conte e considerato "un esecutivo autoritario". Non è infatti una novità che il premier da settimane corre da solo. A nulla - come raccontato dagli stessi leader - servono le raccomandazioni dei partiti dell'opposizione su una "cabina di regia" comune, Conte fa solo da sè. Una scelta che sta innervosendo parecchio anche la maggioranza, già pronta a mettere sul tavolo il nome di Mario Draghi come presidente del Consiglio.

