Vittorio Feltri, "Con tutto il casino che abbiamo dobbiamo ripescare gli immigrati?"

Nel nostro paese, sul fronte migratorio dopo un periodo di qualche settimana in cui il numero degli approdi nel nostro paese è stato pari a zero, è tornato il fenomeno dei barconi di immigrati che sbarcano sulle nostre coste. E con il coronavirus, invece, sembrava che gli sbarchi fossero diminuiti, e anche i numeri confermavano questo trend. Ma con l'esplodere del virus e la ripresa degli sbarchi si è creato anche un altro problema: anche i migranti infatti devono rispettare le norme contro il Covid-19 ed andare in quarantena, ma non ci sono posti adatti, come a Lampedusa per esempio, per mettere in isolamento tutti i migranti arrivati.

Si questa tema così spinoso e attuale ha voluto dire la sua il direttore e fondatore di Libero, Vittorio Feltri: "Continuiamo a ripescare immigrati. Ma col casino che abbiamo non sarebbe ora di finirla?", il tweet di Feltri che denuncia la situazione problematica in cui si trova l'Italia.

