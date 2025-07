Roberto Saviano-choc: "Stavo per uccidermi. Poi l'attacco di panico e la diarrea"

Roberto Saviano si racconta. A Passa dal BSMT lo scrittore ripercorre il periodo più buio della sua vita. "Non riuscivo a trovare la via d'uscita tra processi e guai". Così nel 2012 pensa per la prima volta al suicidio: "Ero in una caserma e c'era un'arma. Mi dico: 'È il momento'. Esattamente mentre sto pensando di farla finita, faccio una follia: mi chiudo in questa stanza e spezzo la chiave perché dico 'se mi va male non voglio essere soccorso'. Come mi sto per avviare a fare questa cosa, ho un attacco di panico, di tremore, una scarica... di diarrea. Inizio a sentire caldo sulle gambe e chiamo degli amici, un paio di numeri. Dico loro che sto male, 'dammi una mano'".

A quel punto sono i soccorsi a intervenire: "Mi chiamano io dico 'no, no, no, mi sono sentito malissimo. Cercavano di entrare ma la porta non si apriva e io mi metto a ridere e dico 'No, no, ma sono ca**to sotto, tutto qua'". Un ricordo su cui ad oggi scherza, ma che lo ha segnato profondamente: "Quello è stato uno dei momenti più difficili della mia vita. Volevo mettere un punto, una fine, ma si può così".