Alessandro Sallusti contro Giuseppe Conte: "La sinistra all'opposizione fece un c**o così a Berlusconi. E ora l'opposizione deve stare a cuccia?"

Alessandro Sallusti, ospite a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, non le manda di certo a dire a Giuseppe Conte: "La sinistra all'opposizione fece un c**o così a Berlusconi. E ora l'opposizione deve stare a cuccia? Ma per favore" esordisce dopo il discordo del premier in conferenza contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni. E ancora: "Cosa pretende Conte? Che le opposizioni gli aprano le autostrade? Avete inneggiato a Merkel e Sarkozy che lo irridevano, ma per favore! Un premier che dice che non porta a casa il risultato per colpa delle opposizioni è un premier che non conta nulla". Il direttore del Giornale prende dunque le difese dei leader della Lega e di Fratelli d'Italia che hanno criticato il presidente del Consiglio di aver utilizzato la tivù di Stato per un comizio. Un po' come succede nei "regimi".

