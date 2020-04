Lockdown, Enrico Moretti consulente per la Fase 2: "Se ripartiamo troppo in fretta il Paese verrà isolato per mesi"

11 aprile 2020 a

a

a

Enrico Moretti è stato appena nominato consulente del governo nella nuova commissione sulla ripresa. Il docente di economia politica a Berkeley in California, in una intervista alla Stampa racconta un possibile scenario futuro non proprio esaltante e ottimista. "Con i nuovi colleghi ci troveremo via internet, perché non è ancora consigliabile viaggiare. Ci sono due criteri da seguire. Da un lato far ripartire l' economia e dall' altro rispettare le misure di sicurezza suggerite dagli scienziati. I costi economici sono enormi, ma i benefici di salute fondamentali".

Fase 2 dell'emergenza, spunta il nome di Vittorio Colao: sarà alla guida della "task force"

Prospettive? "Finora si è pensato giustamente solo alla salute, mentre adesso va considerato il resto. Attenzione però che evitare un ritorno dei contagi significa non solo mantenere la salute al primo posto, ma anche tenere presente l'economia. Una falsa partenza porterebbe a altri mesi, non settimane, di chiusura. Più che di fase due parlerei di fase intermedia, in cui selezionare chi può riaprire in sicurezza e chi no. Solo il vaccino riporterà la normalità tra almeno un anno, ma intanto ci può essere un avvicinamento progressivo. Purtroppo i costi economici dureranno diversi mesi".



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.