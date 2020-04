Carola Rackete, anche lei contro l'Europa: "Una barca è naufragata e le autorità non hanno fatto nulla, vergognatevi"

13 aprile 2020 a

a

a

Dopo essere portata su un palmo di mano al Parlamento europeo, Carola Rackete inveisce contro il Vecchio Continente. La comandande della Sea Watch prende di mira l'Ue in quello che è il suo argomento preferito: i migranti. "Shame on you, Europe". "Vergognati, Europa". È questa l'accusa che la regina degli sbarchi affida al suo profilo Twitter in merito al naufragio di un barcone tra Malta e la Libia. Naufragio costato caro a numerosi migranti. "Una barca è naufragata nella zona di soccorso maltese - scrive -. Le autorità europee conoscono la situazione da ieri ma hanno deciso di non fare niente. Vergogna".

"Andiamo avanti senza l'Olanda". Cottarelli da Fazio, la lezione a Conte: così l'Italia non si farà fregare

Erano quattro i gommoni con a bordo 250 persone naufragati a sud di Malta e sui quali la stessa Ong attacca: "Lasciati morire soli nel giorno di Pasqua da un’Europa che parla a vuoto di solidarietà verso le persone che soffrono". Insomma, l'Ue sta facendo acqua da tutte le parti, a criticarla non più solo i cosiddetti "populisti".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.