Otto e mezzo, Marianna Aprile spiazza Lilli Gruber: "Salvini e Meloni, ha sbagliato Conte, ha perso la calma"

Sarà rimasta di sale, Lilli Gruber, se anche una anti-salviniana dichiarata come Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi, si ritrova costretta a criticare Giuseppe Conte per la conferenza stampa a reti unificate della scorsa settimana diventata, di fatto, un comizio politico contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni. A Otto e mezzo la conduttrice chiede alla sua ospite in collegamento chi abbia sbagliato di più tra il premier e i due capi dell'opposizione, e la Aprile va dritta al punto: "Le uscite di Salvini non mettevano a rischio la tenuta del Paese, a detta di Conte, quando governavano insieme, figuriamoci se possano metterla nel momento in cui Salvini esercita il ruolo di capo dell'opposizione e dice quello che ritiene coi suoi modi. Conte sapeva che sarebbe andato in onda a reti unificate, e sapendo che erano già trapelate le notizie".

Conte ha sbagliato, dunque, "non solo perché ha usato un contenitore istituzionale per beghe politiche, ma perché ha dato l'impressione di aver perso la calma". Addio "capacità serafica di tenere insieme i contrasti", spiega la Aprile: "Voce tremante, dito puntato, lo scivolone coi nomi e cognomi, tutto questo ha dato l'impressione che chi deve tirarci fuori" dal problema coronavirus "stia perdendo la calma necessaria, e non possiamo permettercelo".

