Lucia Annunziata dimessa dallo Spallanzani dopo aver contratto il coronavirus, l'indiscrezione: "Le è stato rilasciato un certificato di socialità"

Dopo aver contratto il coronavirus, Lucia Annunziata è stata finalmente dimessa dall'ospedale Spallanzani di Roma. A lanciare l'indiscrezione è Dagospia che parla anche del rilascio di un "certificato di socialità". Con ogni probabilità il sito di Roberto D'Agostino fa riferimento al fatto che l'ex direttrice dell'Huffingtopost non sia più infetta e come tale non arreca danni ad altre persone. La Annunziata era stata ricoverata in ospedale in data 7 aprile, dopo l'insorgere di febbre e di difficoltà respiratorie, Ma ad oggi, dopo numerosi tamponi, la conduttrice di Mezz'ora in più sembra stare bene. Tutto è bene quel che finisce bene, dunque.

