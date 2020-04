Antonio Socci, la feroce critica a Giampiero Mughini: "Giacche da domatore di pulci, esperto di calcio, epidemiologo ed economista"

15 aprile 2020 a

Antonio Socci dopo aver visto in diretta da Barbara Palombelli a Stasera Italia lil suo intervento, ha smontato Giampiero Mughini con un post pubblicato sul suo profilo Twitter. "Tutti i giorni ce lo ritroviamo in tv. Ora con giacche da domatore di pulci, ora da esperto di calcio e aspirante CT, ora come commentatore politico, ora come commentatore di programmi di intrattenimento, ora come epidemiologo", affonda il giornalista ed editorialista di Libero. "Stasera", conclude Socci, Mughini "si esibisce come economista". In studio infatti ieri sera si parlava di Mes in relazione all'emergenza coronavirus e Mughini si è espresso anche in questa materia.

