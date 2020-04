Coronavirus, confessione di Myrta Merlino: "Il trucchetto per incontrare il mio Marco Tardelli"

16 aprile 2020 a

La quarantena è difficile per tutti, anche per Myrta Merlino. La conduttrice de L'Aria Che Tira ha confessato di essere reclusa in casa a Roma con i suoi tre figli, senza il compagno Marco Tardelli. "Mi manca molto - ammette in una lunga intervista a Oggi -. Prima il weekend era tutto per noi. Ora non si può”. L'unico modo per vedere l'ex calciatore è quello di organizzare incontri fugaci: "Abitiamo vicinissimi e pur di vederlo approfitto delle commissioni. Ieri dovevo andare in farmacia e gli ho dato appuntamento per strada. Ci siamo incontrati in coda, ma a distanza e con la mascherina. Perché Marco è svizzero dentro. Le regole sono regole e non si sgarra. Sarà l’eredità di una vita da sportivo”. Poi la fatidica domanda viene spontanea: Lo sposerà un giorno? “L’emergenza ci ha aperto gli occhi su tante cose. Ti viene da pensare: ‘Ho una cosa bella, me la devo tenere stretta’”. Insomma, sembra un sì.

