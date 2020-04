Coronavirus, l'immunologa Viola a Piazzapulita: "Per la Fase 2 grossi rischi di contagio in mense e trasporti pubblici"

17 aprile 2020 a

I dati sul contagio da coronavirus stanno migliorando, ma i problemi veri arriveranno, probabilmente, dalla Fase 2. Non solo economici, perché l'uscita da (almeno) 2 mesi di lockdown sarà lunga e farraginosa, ma anche dal punto di vista sanitario.

La professoressa Antonella Viola, immunologa dell'Università di Padova che ha studiato da vicino uno dei primi focolai del coronavirus in Italia, quello di Vo' Euganeo, in collegamento con Piazzapulita ha spiegato: "Vedo un problema molto grave nelle mense aziendali e nei mezzi di trasporto. Bisognerà capire se fare dei turni e come organizzare il lavoro". Una volta tornati alla vita semi-normale, il pericolo sarà venire travolti dalla seconda ondata del Covid-19. Forse più devastante della prima.

