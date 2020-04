Mauro Corona a Cartabianca: "Il 4 maggio? Non illudiamoci, si va avanti per tentativi"

22 aprile 2020 a

a

a

"Non illudiamoci che dal 4 maggio cambierà tutto". Mauro Corona, in collegamento come ogni martedì con Bianca Berlinguer a #Cartabianca su Raitre, non professa ottimismo per la fine del lockdown e la futura convivenza con il coronavirus: "Si va avanti per tentativi. Purtroppo ci sono tantissime attività in difficoltà. Penso, ad esempio, ai ristoratori e alle guide alpine che non possono lavorare", spiega lo scrittore-montanaro.

Corona, il virus di Bianca Berlinguer: perché lo scrittore si sente intoccabile



L'epidemia ha già lasciato un fardello pesantissimo di vittime. Tra queste, la più famosa è senza dubbio lo scrittore cileno Luis Sepulveda: "L'ho conosciuto e gli volevo bene, sembrava un uomo duro e accigliato, invece era un’anima tenera e dolce, con una vita da combattente contro la dittatura di Pinochet. Ricordo i suoi libri. Bisogna prendere esempio da lui", è il ricordo commosso di Corona, che dalla sua tana-rifugio in cui sta trascorrendo la quarantena regala una perla: "La casa ideale, secondo la mia architettura, è quella da cui riesci a prendere tutto stando seduto. Un libro, una bottiglia di vino, un pezzo di pane col salame". L'essenziale per la sopravvivenza, insomma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.