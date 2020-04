Alessandra Mussolini sulla festa della Liberazione: "Paese con pezze al c... e perdiamo tempo con 25 aprile"

22 aprile 2020 a

Alessandra Mussolini non ci va per le leggere: "Il paese sta con le pezze al ... e ancora parliamo del 25 aprile, mi sembra veramente l'ultimo dei problemi, mi sembra addirittura una provocazione". Intervistata dall'AdnKronos, l'ex europarlamentare spiega che "ci sono altre priorità" come il lavoro, la ripartenza. In questo momento - prosegue - "il 25 passa in cavalleria, dobbiamo andare avanti, anche perché il problema della gente è arrivare a fine mese".

Per la Mussolini è molto più evocativo il primo maggio, visto e considerato che si tratta della festa del lavoro, E a chi come le Sardine parlano di nuovo fascismo, risponde: "Sono rimaste al previrus, non sono - conclude - riusciti a evolversi, sono patetici, dicono queste cose, si attaccano al 25 aprile, mentre bisogna pensare al lavoro, al primo maggio. Altro che fascismo, qua c'è la povertà vera".

