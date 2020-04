Cartabianca, Mauro Corona e il sogno proibito: "Nella casa ideale si può prendere il vino restando seduti", imbarazzo per Bianca Berlinguer

22 aprile 2020 a

Mauro Corona, ospite fisso di Cartabianca, confessa il suo più grande desiderio: "La casa ideale, secondo la mia architettura, è quella da cui riesci a prendere tutto stando seduto. Un libro, una bottiglia di vino, un pezzo di pane col salame". Una dichiarazione, quella rilasciata al programma di Rai3, che ha strappato inevitabilmente un sorriso alla onduttrice Bianca Berlinguer. Tornato serio, Corona ha poi parlato dell'emergenza coronavirus: "Non illudiamoci che dal 4 maggio cambierà tutto - ha esordito -. Si va avanti per tentativi. Purtroppo ci sono tantissime attività in difficoltà. Penso, ad esempio, ai ristoratori e alle guide alpine che non possono lavorare" ha poi concluso.

"Per un anno o due, costretti a farlo". Catastrofica profezia di Mauro Corona sul dopo-virus: incubo da Bianca Berlinguer

