Alessandro Sallusti a DiMartedì: "Ho appena ascoltato Conte e Guerini, questo governo mi sembra Godot"

22 aprile 2020 a

a

a

"Siamo stati i primi ad entrare, saremo gli ultimi ad uscire". Alessandro Sallusti, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, punta il dito contro il premier Giuseppe Conte e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini:

“Scienziati, magistrati e sindacati”. Sallusti devastante: Conte ha trasformato l'Italia in una Repubblica delle banane

"Ci hanno detto che non sanno come riaprire il Paese, insomma nessuno sa dire qualcosa di certo. Credo che l'Italia riaprirà fai da te, ognuno si arrangerà a riaprire. Il problema lo risolveranno gli italiani, perché non possiamo aspettare Godot tutta la vita". Questo governo, conclude con amara ironia il direttore del Giornale - mi sembra Godot, ogni giorno dice che arriva ma non arriva mai".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.