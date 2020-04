Otto e mezzo, Beppe Severgnini su Matteo Salvini: "Può ancora fare lo statista. Ha detto una cosa giusta"

24 aprile 2020 a

Beppe Severgnini per una volta sta con Matteo Salvini. Un colpo di scena per Lilli Gruber a Otto e mezzo, dove l’editorialista del Corriere della Sera sostiene che il leader della Lega su una questione in particolare "ha centrato il punto, le cose non vanno solo annunciate ma fatte, i soldi devono arrivare alle aziende. I famosi 25mila euro per le piccole imprese che passano dalle banche rischiano di diventare un enorme pasticcio. Se il governo non vuole dare ragione a Salvini, allora i soldi devono arrivare agli imprenditori e non limitarsi agli annunci”. Inoltre Severgnini è convinto che l’ex ministro possa ancora “fare lo statista, il capo dell’opposizione”, a patto che dica “cerchiamo di uscire da questa cosa insieme, pensate in bocca a Salvini la frase ‘come possiamo aiutare’”.

