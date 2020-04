Otto e mezzo, Massimo Cacciari contro gli over 60 in casa: "Basta caz***, è una stupidaggine e pure incostituzionale"

24 aprile 2020 a

Cosa accadrà lunedì 4 maggio, quando l’Italia entrerà ufficialmente nella fase 2? Se ne è discusso a Otto e mezzo, dove Lilli Gruber ha citato la proposta del comitato tecnico scientifico di esonerare dal lavoro le persone anziane, più precisamente gli over 60. “Questa non è neanche un’idea - ha tuonato Massimo Cacciari in diretta su La7 - è una stupidaggine mega galattica. Basta caz***e, altro che incostituzionale, non si può tenere agli arresti domiciliari una persona a prescindere”. Il noto filosofo non accetta infatti l’ipotesi di una differenziazione per fasce d’età, ma può stare tranquillo perché il governo non sembra intenzionato a prenderla seriamente in considerazione. Anzi, dopo aver visto le reazioni dell’opinione pubblica di sicuro è facile scommettere che non ci saranno limitazioni per gli over 60.

