Otto e mezzo, Lilli Gruber e Marco Damilano a tenaglia su Salvini e Meloni: "Opposizione irresponsabile"

27 aprile 2020 a

a

a

"Cosa poteva fare di più Conte?". La domanda di Lilli Gruber a Marco Damilano è lo specchio perfetto di Otto e mezzo: difesa a oltranza del governo e dell'operato sull'emergenza coronavirus. E la risposta del direttore dell'Espresso è in perfetta linea con la tesi della padrona di casa: al centro della critica non c'è Palazzo Chigi, ma l'opposizione.

"Può ancora fare lo statista. Ha detto una cosa giusta". Severgnini sta con Salvini: spiazzata la Gruber





Giorgia Meloni ha detto che la Fase 2 sembra la Fase 1, Matteo Salvini implora: "Fateci uscire prima che falliamo". Critiche legittime, perché in mancanza di un confronto in Parlamento non restano che social o talk. Ma per Damilano "questi attacchi dell'opposizione sono una dimostrazione di irresponsabilità. L'opposizione non ha mai collaborato davvero in questi quasi 2 mesi di emergenza, pur governando molte regioni in causa". Appunto singolare, viste le centinaia di emendamenti presentati da Fratelli d'Italia e Lega quelle poche volte che Camera e Senato sono rimaste aperte per discutere i degreti della Presidenza del Consiglio, tutti ovviamente cassati senza nemmeno prenderli in considerazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.