Emilio Fede, quando vinse 1 miliardo di lire al casinò con un imprenditore romeno

Esce Che figura di mer***, libro di Emilio Fede, 174 pagine (editore Giraldi). E per l'occasione, Il Giorno dedica un ritrattone all'ex direttore del Tg4, sparito ormai da tempo dalla tv. Parla delle gaffe storiche, di quando mostrò la foto di Silvio Berlusconi al posto di quella di Saddam Hussein, che era appena stato catturato. Si spende nel raccontare il flirt - platonico - con Audrey Hepburn, di cui parla anche nel libro. E parla ovviamente del gioco, suo vizio e passione, non condivsa dal Cavaliere: "Odiava il gioco". E nel libro, Emilio Fede snocciola anche un vecchio e clamoroso aneddoto: era il 1998, si trovava a Montecarlo, e insieme a un industriale romeno vinse la bellezza di 1 miliardo di lire in una sera al casinò. Una delle poche gioie che gli ha riservato il panno verde. Infine, l'ex direttore, assai malinconico, confessa: "Ora sono solo. Mia moglie vive tra Roma e Napoli".

